Групата на „Левски“ за реванша с „АЗ Алкмаар“

Група от 23 футболисти определи старши треньорът на „Левски“ Хулио Веласкес за реванша от плейофния кръг на UEFA Conference League срещу „АЗ Алкмаар“ (Нидерландия).

Двубоят „AZ Stadion“ е в четвъртък, 28 август от 20:30 часа.

Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Огнян Владимиров, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Макун, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Вендерсон Цунами, Майкон, Георги Костадинов, Асен Митков, Гашпер Търдин, Патрик Мислович, Рилдо Фильо, Карл Фабиен, Мазир Сула, Марин Петков, Фабио Лима, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.

