Групата на „Левски“ за мача със „Сабах“

Група от 22 футболисти определи старши треньорът на „Левски“ Хулио Веласкес за първия мач от 3-ия квалификационен кръг на UEFA Conference League срещу „Сабах“ (Азербайджан).

Двубоят на стадион „Георги Аспарухов“ е в четвъртък, 7 август от 21:00 часа.

Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Огнян Владимиров, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Макун, Кристиан Димитров, Вендерсон Цунами, Майкон, Карлос Охене, Асен Митков, Гашпер Търдин, Патрик Мислович, Рилдо Фильо, Карл Фабиен, Мазир Сула, Марин Петков, Фабио Лима, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре, Борислав Рупанов.

