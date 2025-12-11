Групата на Левски за мача с Витоша (Бистрица)

Група от 20 футболисти определи старши треньорът на „Левски“ Хулио Веласкес за мача от 1/8 финалите в турнира за Купата на България срещу „Витоша“ (Бистрица).

Двубоят на стадион „Георги Аспарухов“ е в четвъртък, 11 декември от 17:30 часа.

Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Вендерсон Цунами, Акрам Бурас, Карлос Охене, Гашпер Търдин, Патрик Мислович, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Марин Петков, Карл Фабиен, Фабио Лима, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов.

