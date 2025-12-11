четвъртък, декември 11, 2025
Последни:
Спорт

Групата на Левски за мача с Витоша (Бистрица)

Редактор

Група от 20 футболисти определи старши треньорът на „Левски“ Хулио Веласкес за мача от 1/8 финалите в турнира за Купата на България срещу „Витоша“ (Бистрица).

Двубоят на стадион „Георги Аспарухов“ е в четвъртък, 11 декември от 17:30 часа.

Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Вендерсон Цунами, Акрам Бурас, Карлос Охене, Гашпер Търдин, Патрик Мислович, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Марин Петков, Карл Фабиен, Фабио Лима, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов.

Интересно от мрежата

Вижте още

Ботев Вр гостува на Загорец Нова Загора за Купата

Редактор

Легендите Ернесто Хуст, Семи Шилт и Ян Сокуп водят втория SENSHI лагер с покани

Редактор

Стартов състав на ЦСКА срещу Севлиево

Редактор

Pin It on Pinterest