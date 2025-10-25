събота, октомври 25, 2025
Групата на Левски за мача с Добруджа

Група от 20 футболисти определи старши треньорът на „Левски“ Хулио Веласкес за мача от 13-ия кръг на Първа лига срещу „Добруджа“.

Двубоят на стадион „Георги Аспарухов“ е в събота, 25 зоктомври от 18:00 часа.

Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Вендерсон Цунами, Акрам Бурас, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Мазир Сула, Марин Петков, Карл Фабиен, Рилдо Фильо, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.

