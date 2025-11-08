Групата на Левски за мача с ЦСКА

събота, ноември 8, 2025
Група от 20 футболисти определи старши треньорът на „Левски“ Хулио Веласкес за мача от 15-ия кръг на Първа лига срещу „ЦСКА-София“.

Двубоят на Национален стадион „Васил Левски“ е в събота, 8 ноември от 15:00 часа.

Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Вендерсон Цунами, Акрам Бурас, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Мазир Сула, Марин Петков, Рилдо Фильо, Евертон Бала, Фабио Лима, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.

