Групата на Левски за мача с ЦСКА

Група от 20 футболисти определи старши треньорът на „Левски“ Хулио Веласкес за мача от 15-ия кръг на Първа лига срещу „ЦСКА-София“.

Двубоят на Национален стадион „Васил Левски“ е в събота, 8 ноември от 15:00 часа.

Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Вендерсон Цунами, Акрам Бурас, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Мазир Сула, Марин Петков, Рилдо Фильо, Евертон Бала, Фабио Лима, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.

