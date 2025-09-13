Групата на ЦСКА за мача срещу Септември

Треньорският щаб на ЦСКА определи група от 20 футболисти за днешния домакински двубой срещу Септември от 8-ия кръг на Първа професионална лига.

Мачът стартира в 20:15 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Групата на ЦСКА:

1. Густаво Бусато

21. Фьодор Лапоухов

19. Иван Турицов

2. Дейвид Пастор

3. Сейни Санянг

17. Анжело Мартино

14. Теодор Иванов

4. Адриан Лапеня

5. Лумбард Делова

13. Браян Кордоба

6. Бруно Жордао

30. Петко Панайотов

73. Илиан Илиев

8. Дейвид Сегер

7. Улаус Скаршем

11. Мохамед Брахими

20. Иван Тасев

22. Кевин Додай

28. Йоанис Питас

9. Леандро Годой

Наказан: Джеймс Ето’о

