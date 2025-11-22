събота, ноември 22, 2025
Спорт

Групата на ЦСКА за мача срещу Ботев Пд

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешния домакински мач срещу Ботев (Пловдив) от 16-ия кръг на Първа професионална лига.

Двубоят започва в 17:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Групата на ЦСКА:

1. Густаво Бусато

21. Фьодор Лапоухов

13. Браян Кордоба

3. Сейни Санянг

4. Адриан Лапеня

17. Анжело Мартино

14. Теодор Иванов

5. Лумбард Делова

19. Иван Турицов

24. Юлиан Илиев

30. Петко Панайотов

6. Бруно Жордао

99. Джеймс Ето’о

73. Илиан Илиев

8. Дейвид Сегер

7. Улаус Скаршем

16. Георги Чорбаджийски

11. Мохамед Брахими

18. Марк-Емилио Папазов

22. Кевин Додай

28. Йоанис Питас

9. Леандро Годой

