Групата на ЦСКА за мача с Локо Пд

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешния домакински двубой срещу Локомотив (Пловдив) от 18-ия кръг на Първа професионална лига.

Мачът стартира в 18:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Групата на ЦСКА:

1. Густаво Бусато

21. Фьодор Лапоухов

2. Дейвид Пастор

13. Браян Кордоба

3. Сейни Санянг

17. Анжело Мартино

4. Адриан Лапеня

14. Теодор Иванов

5. Лумбард Делова

19. Иван Турицов

24. Юлиан Илиев

30. Петко Панайотов

99. Джеймс Ето’о

73. Илиан Илиев

8. Дейвид Сегер

7. Улаус Скаршем

16. Георги Чорбаджийски

22. Кевин Додай

29. Иван Тасев

28. Йоанис Питас

9. Леандро Годой

