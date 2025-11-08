Групата на ЦСКА за мача с Левски

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното Вечно дерби срещу Левски от 15-ия кръг на Първа професионална лига.

Двубоят започва в 15:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Групата на ЦСКА:

1. Густаво Бусато

21. Фьодор Лапоухов

13. Браян Кордоба

2. Дейвид Пастор

3. Сейни Санянг

4. Адриан Лапеня

17. Анжело Мартино

14. Теодор Иванов

5. Лумбард Делова

19. Иван Турицов

24. Юлиан Илиев

30. Петко Панайотов

6. Бруно Жордао

99. Джеймс Ето’о

73. Илиан Илиев

8. Дейвид Сегер

7. Улаус Скаршем

16. Георги Чорбаджийски

11. Мохамед Брахими

22. Кевин Додай

28. Йоанис Питас

29. Иван Тасев

9. Леандро Годой

