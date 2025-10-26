неделя, октомври 26, 2025
Групата на ЦСКА за мача с Берое

Редактор

Старши треньорът на ЦСК Христо Янев определи групата за днешното домакинство на Берое в двубой от 13-ия кръг на Първа професионална лига. 

Мачът ще стартира в 17:15 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.
Групата на ЦСКА:
1. Густаво Бусато
21. Фьодор Лапоухов
13. Браян Кордоба
2. Дейвид Пастор
3. Сейни Санянг
4. Адриан Лапеня
17. Анжело Мартино
14. Теодор Иванов
5. Лумбард Делова
20. Мартин Стойчев
24. Юлиан Илиев
30. Петко Панайотов
6. Бруно Жордао
99. Джеймс Ето’о
73. Илиан Илиев
8. Дейвид Сегер
22. Кевин Додай
16. Георги Чорбаджийски
11. Мохамед Брахими
28. Йоанис Питас
29. Иван Тасев
9. Леандро Годой
91. Йоан Борносузов

