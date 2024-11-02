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Спорт

Групата на ЦСКА за гостуването на Локо Пд

Редактор

Станаха ясни имената на 20-те футболисти, които попаднаха в групата на ЦСКА за днешното гостуване на Локомотив (Пловдив) от 14-тия кръг на ППЛ.

Двубоят стартира в 14:30 ч. на ст. „Локомотив“ в пловдивския парк „Лаута“.
Групата на ЦСКА:
25. Иван Дюлгеров
12. Марин Орлинов
15. Тибо Вион
18. Мика Пинто
6. Лиъм Купър
19. Иван Турицов
5. Лумбард Делова
4. Християн Петров
26. Марселино Кареасо
99. Джеймс Ето’о
30. Петко Панайотов
10. Джонатан Линдсет
7. Улаус Скаршем
8. Станислав Шопов
14. Тобиас Хайнц
73. Илиан Илиев
9. Зюмюр Бютучи
11. Матиас Фаетон
23. Илиан Антонов
77. Годуин Коялипу
Наказани: няма.
Контузени: Густаво Бусато, Браян Кордоба, Джейсън Локило, Аарон Исека, Георги Чорбаджийски, Мартин Стойчев.

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