Групата на ЦСКА за гостуването на Крумовград

Треньорският щаб на ЦСКА определи група от 20 футболисти за днешното гостуване на Крумовград от 30-тия кръг на Първа лига.

Двубоят започва в 19:00 ч. във футболен комплекс „Никола Щерев-Старика“ в Коматево.

Групата на ЦСКА:

25. Иван Дюлгеров

21. Фьодор Лапоухов

15. Тибо Вион

4. Адриан Лапеня

5. Лумбард Делова

13. Браян Кордоба

18. Мика Пинто

19. Иван Турицов

3. Сейни Санянг

99. Джеймс Ето’о

7. Улаус Скаршем

30. Петко Панайотов

8. Станислав Шопов

10. Джонатан Линдсет

73. Илиан Илиев

22. Джейсън Локило

29. Иван Тасев

11. Матиас Фаетон

28. Йоанис Питас

91. Йоан Борносузов

Наказани: няма.

Контузени: Густаво Бусато, Марин Орлинов, Мартин Стойчев, Аарон Исека, Марселино Кареасо, Георги Чорбаджийски, Лиъм Купър.

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