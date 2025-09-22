Групата на ЦСКА за гостуването на Ботев Вр

Валентин Илиев определи разширена група от 22 футболисти за днешното гостуване на Ботев (Враца) в двубой от 9-ия кръг на Първа професионална лига.

Мачът ще стартира в 20:30 ч. на ст. „Христо Ботев“ във Враца. Непосредствено преди началото му ще стане ясно кои двама играчи на „армейците“ ще останат извън основната група за мача.

Групата на ЦСКА:

1. Густаво Бусато

12. Марин Орлинов

21. Фьодор Лапоухов

19. Иван Турицов

2. Дейвид Пастор

3. Сейни Санянг

17. Анжело Мартино

14. Теодор Иванов

4. Адриан Лапеня

5. Лумбард Делова

6. Бруно Жордао

30. Петко Панайотов

99. Джеймс Ето’о

73. Илиан Илиев

8. Дейвид Сегер

7. Улаус Скаршем

23. Илиан Антонов

11. Мохамед Брахими

22. Кевин Додай

28. Йоанис Питас

29. Иван Тасев

9. Леандро Годой

