Групата на ЦСКА за гостуването на Ботев (Пд)

Треньорският щаб на ЦСКА определи група от 21 футболисти за днешното гостуване на Ботев (Пловдив) от 1-ия кръг на Първа професионална лига.

Двубоят стартира в 22:00 ч. на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив, а непосредствено преди началото ще стане ясно кой от „армейските“ играчи ще остане извън окончателния списък.

Групата на ЦСКА:

1. Густаво Бусато

12. Марин Орлинов

21. Фьодор Лапоухов

19. Иван Турицов

15. Тибо Вион

18. Мика Пинто

3. Сейни Санянг

6. Лиъм Купър

5. Лумбард Делова

13. Браян Кордоба

14. Теодор Иванов

4. Адриан Лапеня

30. Петко Панайотов

7. Улаус Скаршем

8. Дейвид Сегер

99. Джеймс Ето’о

16. Георги Чорбаджийски

29. Иван Тасев

28. Йоанис Питас

91. Йоан Борносузов

35. Мартин Сораков

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