Групата на ЦСКА за гостуването на Берое

Треньорският щаб на ЦСКА определи група от 20 футболисти за днешното гостуване на Берое от 24-тия кръг на Първа професионална лига.

Мачът е от 15:00 ч. в Стара Загора.

Групата на ЦСКА:

25. Иван Дюлгеров

12. Марин Орлинов

15. Тибо Вион

4. Адриан Лапеня

6. Лиъм Купър

18. Мика Пинто

19. Иван Турицов

5. Лумбард Делова

13. Браян Кордоба

3. Сейни Санянг

7. Улаус Скаршем

30. Петко Панайотов

73. Илиан Илиев

29. Иван Тасев

9. Зюмюр Бютучи

10. Джонатан Линдсет

8. Станислав Шопов

16. Георги Чорбаджийски

45. Аарон Исека

28. Йоанис Питас

Наказани: Марселино Кареасо, Джеймс Ето’о.

Контузени: Густаво Бусато, Фьодор Лапоухов, Матиас Фаетон, Джейсън Локило.

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