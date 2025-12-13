Групата на ЦСКА за двубоя срещу Локо Сф

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешния сблъсък срещу Локомотив (София) от 1/8-финалите на Купата на България.

Мачът стартира в 18:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Групата на ЦСКА:

1. Густаво Бусато

21. Фьодор Лапоухов

2. Дейвид Пастор

13. Браян Кордоба

3. Сейни Санянг

17. Анжело Мартино

4. Адриан Лапеня

14. Теодор Иванов

5. Лумбард Делова

19. Иван Турицов

6. Бруно Жордао

24. Юлиан Илиев

30. Петко Панайотов

99. Джеймс Ето’о

73. Илиан Илиев

15. Радослав Живков

8. Дейвид Сегер

7. Улаус Скаршем

11. Мохамед Брахими

22. Кевин Додай

28. Йоанис Питас

9. Леандро Годой

