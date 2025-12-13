събота, декември 13, 2025
Последни:
Спорт

Групата на ЦСКА за двубоя срещу Локо Сф

Редактор

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешния сблъсък срещу Локомотив (София) от 1/8-финалите на Купата на България.

Мачът стартира в 18:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Групата на ЦСКА:

1. Густаво Бусато

21. Фьодор Лапоухов

2. Дейвид Пастор

13. Браян Кордоба

3. Сейни Санянг

17. Анжело Мартино

4. Адриан Лапеня

14. Теодор Иванов

5. Лумбард Делова

19. Иван Турицов

6. Бруно Жордао

24. Юлиан Илиев

30. Петко Панайотов

99. Джеймс Ето’о

73. Илиан Илиев

15. Радослав Живков

8. Дейвид Сегер

7. Улаус Скаршем

11. Мохамед Брахими

22. Кевин Додай

28. Йоанис Питас

9. Леандро Годой

Интересно от мрежата

Вижте още

Проведе се събрание на Комисията по Масов футбол (Grassroots) към БФС

Редактор

Локо Пд II записа загуба при гостуването на Ямбол

Редактор

Съдийски назначения 2 кръг на Sesame Купа на България

Редактор

Pin It on Pinterest