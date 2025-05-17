Групата на ЦСКА за двубоя срещу Берое

Треньорският щаб на ЦСКА определи група от 20 футболисти за днешния домакински мач срещу Берое от 35-тия кръг на Първа професионална лига.

Мачът започва в 17:30 ч. на ст. „Георги Бенковски“ в Пазарджик.

Групата на ЦСКА:

25. Иван Дюлгеров

21. Фьодор Лапоухов

15. Тибо Вион

4. Адриан Лапеня

6. Лиъм Купър

3. Сейни Санянг

19. Иван Турицов

26. Марселино Кареасо

99. Джеймс Ето’о

30. Петко Панайотов

8. Станислав Шопов

10. Джонатан Линдсет

7. Улаус Скаршем

73. Илиан Илиев

29. Иван Тасев

11. Матиас Фаетон

9. Зюмюр Бютучи

28. Йоанис Питас

91. Йоан Борносузов

45. Аарон Исека

Наказани: няма.

Контузен: Джейсън Локило

Facebook

Twitter



Shares