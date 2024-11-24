Групата на ЦСКА за двубоя с Лудогорец

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата от 20 футболисти за днешния домакински двубой срещу Лудогорец.

Мачът е от 17:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Групата на ЦСКА:

1. Густаво Бусато

25. Иван Дюлгеров

15. Тибо Вион

6. Лиъм Купър

18. Мика Пинто

19. Иван Турицов

5. Лумбард Делова

13. Браян Кордоба

4. Християн Петров

3. Сейни Санянг

17. Емануел Шакич

99. Джеймс Ето’о

10. Джонатан Линдсет

8. Станислав Шопов

73. Илиан Илиев

22. Джейсън Локило

9. Зюмюр Бютучи

11. Матиас Фаетон

45. Аарон Исека

77. Годуин Коялипу

Наказани: няма.

Контузени: Улаус Скаршем, Тобиас Хайнц, Петко Панайотов, Марселино Кареасо, Георги Чорбаджийски, Мартин Стойчев.

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