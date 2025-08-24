Групата на ЦСКА за днешния двубой

Треньорският щаб на ЦСКА определи група от 21 футболисти за днешния домакински двубой от 6-ия кръг на Първа професионална лига.

Мачът стартира в 20:15 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Групата на ЦСКА:

1. Густаво Бусато

12. Марин Орлинов

21. Фьодор Лапоухов

19. Иван Турицов

2. Дейвид Пастор

3. Сейни Санянг

5. Лумбард Делова

14. Теодор Иванов

4. Адриан Лапеня

13. Браян Кордоба

6. Бруно Жордао

30. Петко Панайотов

99. Джеймс Ето’о

73. Илиан Илиев

8. Дейвид Сегер

7. Улаус Скаршем

23. Илиан Антонов

11. Мохамед Брахими

28. Йоанис Питас

9. Леандро Годой

91. Йоан Борносузов

