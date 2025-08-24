неделя, август 24, 2025
Групата на ЦСКА за днешния двубой

Треньорският щаб на ЦСКА определи група от 21 футболисти за днешния домакински двубой от 6-ия кръг на Първа професионална лига.

Мачът стартира в 20:15 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.
Групата на ЦСКА:
1. Густаво Бусато
12. Марин Орлинов
21. Фьодор Лапоухов
19. Иван Турицов
2. Дейвид Пастор
3. Сейни Санянг
5. Лумбард Делова
14. Теодор Иванов
4. Адриан Лапеня
13. Браян Кордоба
6. Бруно Жордао
30. Петко Панайотов
99. Джеймс Ето’о
73. Илиан Илиев
8. Дейвид Сегер
7. Улаус Скаршем
23. Илиан Антонов
11. Мохамед Брахими
28. Йоанис Питас
9. Леандро Годой
91. Йоан Борносузов

