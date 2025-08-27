сряда, август 27, 2025
Последни:
Спорт

Групата на Черно море за мача с Ботев Вр

Редактор

Черно море гостува на Ботев Враца в мач от 7-ия кръг на efbet Лига.

Треньорът на „моряците“ Илиан Илиев определи група от 21 футболисти.

От нея отпаднаха контузените Цветомир Панов, както и Димитър Тонев, който получи травма на вчерашната тренировка. Аут е и Андреяс Калкан.

Мачът във Враца е в петък (29 август) от 19:45 часа.

Групата: Пламен Илиев, Кристиан Томов, Живко Атанасов, Асен Дончев, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Дани Мартин, Жоао Бандаро, Васил Панайотов, Асен Чандъров, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Мартин Милушев, Давид Телеш, Жоао Педро, Фелипе Кардосо, Николай Златев, Уеслен Жуниор, Геоги Лазаров, Селсо Сидни, Густаво Франса

Интересно от мрежата

Вижте още

Лудогорец посреща Септември

Редактор

122 години от рождението на легендарния Петър Иванов – Вертер

Редактор

СККК „Тракия“ смаза конкуренцията на националния шампионат по кану-каяк в Пловдив – 75 медала!

Редактор

Pin It on Pinterest