Групата на Черно море за мача с Ботев Вр

Черно море гостува на Ботев Враца в мач от 7-ия кръг на efbet Лига.

Треньорът на „моряците“ Илиан Илиев определи група от 21 футболисти.

От нея отпаднаха контузените Цветомир Панов, както и Димитър Тонев, който получи травма на вчерашната тренировка. Аут е и Андреяс Калкан.

Мачът във Враца е в петък (29 август) от 19:45 часа.

Групата: Пламен Илиев, Кристиан Томов, Живко Атанасов, Асен Дончев, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Дани Мартин, Жоао Бандаро, Васил Панайотов, Асен Чандъров, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Мартин Милушев, Давид Телеш, Жоао Педро, Фелипе Кардосо, Николай Златев, Уеслен Жуниор, Геоги Лазаров, Селсо Сидни, Густаво Франса

