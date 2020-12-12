Групата на Черно море за гостуването на Лудогорец

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев определи групата за предстоящото гостуване на Лудогорец от 16-ия кръг на елитната ни футболна лига.

Срещата пропускат Илиан Илиев младши, който е наказан, Мирослав Енчев, който все още се възстановява от контузия, както и Стефан Станчев, Георги Божилов, Родриго Вилела и Лъчезар Йорданов.

Двубоят на стадиона в Разград между Лудогорец и Черно море е в неделя от 17:45 часа.

Групата на Черно море:

Георги Георгиев, Иван Дюлгеров, Цветомир Панов, Виктор Попов, Даниел Димов, Мартин Дичев, Влатко Дробаров, Васил Панайотов, Емил Янчев, Стефан Велев, Велислав Василев, Леандро Андраде, Родриго Енрике, Матиас Курьор, Павел Георгиев, Файсел Касми, Исмаил Иса, Денислав Ангелов.