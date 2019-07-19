петък, юли 19, 2019
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Спорт 

Групата на „белите“ за гостуването на Локо Пд

Недялко Тенев

Групата на Славия за двубоя като гост срещу Локомотив Пловдив от втория кръг на efbet Лига, който ще се проведе на 19 юли (петък) от 21.00 часа:   Георги Георгиев, Антонис Стериакис, Петър Патев, Емил Виячки, Христо Попадийн, Димитър Велковски, Андреа Христов, Милен Гамаков, Филип Кръстев, Николай Дюлгеров, Янис Карабельов, Георги Йомов, Дарко Тасевски, Димитър Стоянов, Владислав Узунов, Радослав Кирилов, Мартин Атанасов, Цветелин Чунчуков, Калоян Кръстев

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