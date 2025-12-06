Грешна стъпка на ЦСКА във Варна срещу Черно море

ЦСКА загуби с 0:2 гостуването си на Черно море в мач от 19-ия кръг на Първа лига и прекъсна серията си от 8 поредни победи в първенството и Купата на България. Тимът на Христо Янев не отстъпваше игрово на съперника, но домакините успяха да се възползват по-добре от малкото си ситуации на изключително тежкия терен на ст. „Тича“.

В титулярния състав на „армейците“ имаше три промени в сравнение с предходния двубой срещу Локомотив (Пловдив), като вместо Теодор Иванов в центъра на отбраната с капитанската лента стартира Адриан Лапеня, Петко Панайотов смени Улаус Скаршем, а завърналият се след наказание Бруно Жордао влезе на мястото на Дейвид Сегер.

ЦСКА бе по-активният отбор през първата част, но противно на логиката Черно море се оттегли с преднина на почивката.

Още в третата минута Петко Панайотов намери Питас непокрит пред вратата на „моряците“, но стреля с глава над вратата. Малко по-късно Джеймс Ето’о пробва да уцели горния ляв ъгъл на вратата на домакините, но топката мина покрай вратата, а след това Годой опита изненадващ удар, който бе спасен от вратаря Томов.

Добрите ситуации за гол продължиха да са в актива на ЦСКА – в 19-ата минута центриране на Пастор попадна на главата на Лапеня, чийто изстрел премина близо покрай гредата. Веднага последва и нов опит на Ето’о да се разпише, който обаче попадна в обсега на вратаря на Черно море.

Противно на логиката домакините откриха резултата в 40-ата минута, когато поредица от неточности в „армейската“ отбрана доведоха отбита топка в малкото наказателно поле на Лапоухов, а там Уеслен се ориентира най-добре, за да открие резултата.

ЦСКА опита веднага да отговори чрез Илиан Илиев, който стреля от границата на пеналта, но отново топката мина покрай вратата.

Втората част започна равностойно, а първата чиста възможност се откри пред Питас, който отправи удар след завъртане в наказателното поле, но ударът му за съжаление бе избит от бранител на Черно море.

Опитите на „червените“ да възстановят равенството не даваха резултат, а вместо това домакините стигнаха до щастлив втори гол, след като организираха контраатака в 65-ата минута, при която Чандъров върна топката от аутлинията към Васил Панайотов, който стреля към вратата, а след рикошет в главата на Лазаров топката стана неспасяема за Лапоухов – 2:0 за Черно море.

Facebook

Twitter



Shares