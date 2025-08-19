вторник, август 19, 2025
Голмайсторите на Черно море с повиквателна за националния отбор

Голмайсторите на Черно море до момента в efbet Лига получиха заслужена повиквателна за младежкия национален отбор на България до 21 години. Това са Николай Златев и Георги Лазаров. Двамата ще вземат участие за младите „лъвове“ в двата мача от Европейските квалификации на УЕФА срещу Гибралтар (5 септември) и Азербайджан (9 септември).

Николай Златев отбеляза 4 гола от началото на кампанията в елита ни и е едноличен лидер сред голмайсторите в А група. Георги Лазаров пък има три попадения, с които се нарежда сред петте играчи в шампионата със същия брой голове.

Двамата ще се присъединят към националния тим на 31 август (неделя).

