Гол в последната секунда донесе точка за Локо Пд срещу Септември

В откриващата среща от 11-ия кръг на efbet Лига Септември и Локомотив Пловдив завършиха при равенство 2:2.

На стадион „Локомотив“ в столицата гостите откриха след гол на Парвиз Умарбаев в третата минута добавено време на първата част. Два гола на Бертран Фурие, паднали съответно 66-ата от дузпа и в 68-ата минута, донесоха пълен обрат за софиянци. В шестата минута допълнително време Лукас Риян се възползва от грешка на Янко Георгиев и измъкна точката за „смърфовете“. Локомотив остава четвърти с 20 точки, а Септември е 13-и с 8.

Първата възможност в мача бе за „смърфовете“, след като в осмата минута Янко Георгиев спаси удар на Парвиз Умарбаев. „Виненочервените“ отговориха с удар от фаул в гредата на Клери Сербер.

Малко по-късно Жулиен Лами бе изведен на добра позиция, като изстрелът му се спря в мрежата, но от външната страна. Каталин Иту също тества бившия си съотборник Янко Георгиев с нисък изстрел, но опитният страж улови топката.

В 32-ата минута Клери Сербер проби и си освободи място за изстрел. Топката рикошира в Умарбаев, но Милосавлевич успя да спаси.

В третата минута от продължението на първата част Локомотив Пловдив взе аванс. Лами получи на фланга и оттам потърси подаване в малкото наказателно поле. Капитанът Парвиз Умарбаев се хвърли на шпагат и вкара – 0:1.

След час игра Сербер стреля над вратата на Милосавлевич, а в ответната атака Умарбаев шутира покрай левия стълб на Георгиев.

66-ата минута донесе изравнителен гол на Септември. Бертран Фурие вкара от дузпа, отсъдена за игра с ръка на Умарбаев – 1:1. Наказателният удар бе прегледан чрез ВАР от Стоян Арсов, а вратарят Милосавлевич бе близо, но не успяп да отрази удара на Фурие.

Само две минути по-късно Септември вече водеше. Отново Фурие бе в прегръдките на своите съотборници. Нападателят засече ниско подаване от десния фланг – 2:1. С този гол Фурие стана реализатор №1 в първенството.

Отговорът на Локомотив не закъсня – Хуан Переа бе изведен сам срещу вратаря. Стрелецът опита изстрел в долния ляв ъгъл, Янко Георгиев обаче спаси вратата си от сигурен гол. Малко след това Франсиско Политино стреля с пета, но не намери вратата.

В 87-ата минута Каталин Иту се оказа най-съобразителен в наказателното поле, като бе и на метри от вратата. Ударът на румънеца бе блокиран в сетния миг.

В шестата минута от продължението Локомотив Пловдив изравни. Янко Георгиев изпусна наглед елементарна топка в наказателното поле, а защитникът Лукас Риян добута топката във вратата за 2:2.

