Геро Писков ще ръководи финала за Суперкупата между Левски и ЦСКА

Големият сблъсък между столичните съперници е на 9 септември от 18:30 часа на Националния стадион „Васил Левски“

Геро Писков е определен за главен съдия на финала за Суперкупата между Левски и ЦСКА.

Двубоят ще се играе в сряда, 9 септември 2026 г., от 18:30 часа на Националния стадион „Васил Левски“ в София.

Помощници на Писков ще бъдат Дениз Соколов и Иво Колев, а Любослав Любомиров е определен за четвърти съдия.

За ВАР ще отговаря Никола Попов, а негов асистент (АВАР) ще бъде Станимир Тренчев. Съдийски наблюдател на срещата е Ичко Лозев.

Съдийски назначения за Левски – ЦСКА:

Главен съдия: Геро Писков

АС1: Дениз Соколов

АС2: Иво Колев

4-ти съдия: Любослав Любомиров

ВАР: Никола Попов

АВАР: Станимир Тренчев

Съдийски наблюдател: Ичко Лозев

Финалът ще противопостави двата големи столични съперника в битка за трофея и се очаква да привлече сериозен интерес сред футболните привърженици.