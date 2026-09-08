Геро Писков ще ръководи финала за Суперкупата между Левски и ЦСКА
Големият сблъсък между столичните съперници е на 9 септември от 18:30 часа на Националния стадион „Васил Левски“
Геро Писков е определен за главен съдия на финала за Суперкупата между Левски и ЦСКА.
Двубоят ще се играе в сряда, 9 септември 2026 г., от 18:30 часа на Националния стадион „Васил Левски“ в София.
Помощници на Писков ще бъдат Дениз Соколов и Иво Колев, а Любослав Любомиров е определен за четвърти съдия.
За ВАР ще отговаря Никола Попов, а негов асистент (АВАР) ще бъде Станимир Тренчев. Съдийски наблюдател на срещата е Ичко Лозев.
Съдийски назначения за Левски – ЦСКА:
Главен съдия: Геро Писков
АС1: Дениз Соколов
АС2: Иво Колев
4-ти съдия: Любослав Любомиров
ВАР: Никола Попов
АВАР: Станимир Тренчев
Съдийски наблюдател: Ичко Лозев
Финалът ще противопостави двата големи столични съперника в битка за трофея и се очаква да привлече сериозен интерес сред футболните привърженици.