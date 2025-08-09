Георги Василев на 79

Днес един от най-успешните български треньори Георги Василев празнува своя 79-ти рожден ден.

Василев е роден на 9 август 1946 година в Бобов дол. Започва кариерата си на футболист в „Червено знаме“ (Радомир) през 1961 година. След това играе за „Сливен“ (1966 – 1967 година), „Локомотив“ (Горна Оряховица) (1967 – 1968 година), „Марек“ (1968 – 1969 година) и „Етър“ (1969 – 1977 година). Веднага след края на състезателната си кариера става треньор на „Левски“ (Стражица) в периода 1977 – 1979 година. След това дълги години е старши-треньор на „Етър“ – между 1981 и 1984 година, както и в периода между 1986 и 1992 година. През 1991 г. печели шампионската титла на България с „виолетовите“.

През лятото на 1993 година идва на стадион „Георги Аспарухов“ и работи 2 сезона. И в двата „Левски“ стана по убедителен начин шампион, като играе привлекателно, атрактивно, атакуващо и печели повечето мачове с разгромни резултати. През сезон 1993/94 година отборът печели титлата и Купата на България и ознаменува с десети юбилеен златен дубъл своята 80-годишнина. Вторият в класирането ЦСКА е изпреварен със 17 точки – рекордна разлика между шампион и подгласник в „А“ група.

През сезон 1994/95 година основният съперник „Локомотив“ (София) е изпреварен с 11 точки, победен два пъти, а единият от тях дори разгромен – с 8:0. Това също е рекорден резултат, какъвто никога не е регистриран в сблъсък между първия и втория в класирането. ЦСКА пък е сразен със 7:1 и 3:0 и завърши на пето място, на цели 33 точки зад „Левски“ – също рекордна дистанция между двата клуба в историята.

И в двата сезона бяха подобрени клубните рекорди за най-много голове в един шампионат. В първия отборът вкара 78 попадения, а във втория 84. След тези грандиозни успехи, сред които трябва да прибавим и елиминирането в Европа на „Глазгоу Рейнджърс“ през 1993 година Георги Василев напуска клуба през лятото на 1995 година и поема кипърския „Анортозис“.

Завръща се в „Левски“ през есента на 2003 година и ръководи тима до май 2004 година. Води „Левски“ в 109 мача, в които записва 79 победи, 17 равенства и 13 загуби.

Работил е още в ЦСКА, „Локомотив“ (София), „Нефтохимик“, „Несебър“ и „Черноморец“ (Бургас). Постига успехи и в чужбина със скромния тим на „Унион“ (Берлин). Там работи между 1999 и 2001 година. Успява да вкара тима от третото ниво на немския футбол във Втора Бундеслига и да го изведе до финал за Купата на Германия. Бил е треньор още на кипърския „Неа Саламина“ и гръцкия „Левадиакос“. Помощник треньор на Иван Вуцов в националния отбор на България в периода 1984 – 1986 година, с който се класира на Световното първенство през 1986 година в Мексико.

ПФК „Левски“ честити празника на Георги Василев и му пожелава крепко здраве, лични успехи и щастие.

