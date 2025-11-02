Георги Николов претърпя операция
Нападателят на АРДА Георги Николов претърпя операция
Д-р Иван Василев, д-р Виктор Точков и екипът на Sportsclinic Eurovita
извършиха успешна операция на нападателя Георги Николов. Той получи
контузия в самия край на срещата Монтана и Арда. След обстойни прегледи
се оказа, че Николов има скъсани връзки на десния крак.
ПФК АРДА и Георги Николов изказват огромна благодарност на целия екип
на клиника Eurovita, а ръководството на клуба, треньорите и футболистите
пожелават на Георги бързо възстановяване.