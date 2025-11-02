Нападателят на АРДА Георги Николов претърпя операция

Д-р Иван Василев, д-р Виктор Точков и екипът на Sportsclinic Eurovita

извършиха успешна операция на нападателя Георги Николов. Той получи

контузия в самия край на срещата Монтана и Арда. След обстойни прегледи

се оказа, че Николов има скъсани връзки на десния крак.

ПФК АРДА и Георги Николов изказват огромна благодарност на целия екип

на клиника Eurovita, а ръководството на клуба, треньорите и футболистите

пожелават на Георги бързо възстановяване.

