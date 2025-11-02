неделя, ноември 2, 2025
Последни:
Спорт

Георги Николов претърпя операция

Редактор

Нападателят на АРДА Георги Николов претърпя операция

  Д-р Иван Василев, д-р Виктор Точков и екипът на Sportsclinic Eurovita 
извършиха успешна операция на нападателя Георги Николов. Той получи 
контузия в самия край на срещата Монтана и Арда. След обстойни прегледи 
се оказа, че Николов има скъсани връзки на десния крак.

ПФК АРДА и Георги Николов изказват огромна благодарност  на целия екип 
на клиника Eurovita, а ръководството на клуба, треньорите и футболистите 
пожелават на Георги бързо възстановяване.

Интересно от мрежата

Вижте още

Съдийски назначения 2 кръг на Sesame Купа на България

Редактор

Берое с национал на Екваториална Гвинея

Редактор

Децата на ФК „Хасково“ са вицешампиони на престижния международен турнир в Солун

Редактор

Pin It on Pinterest