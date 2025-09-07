Георги Костадинов на 35

Днес полузащитникът на „Левски“ Георги Костадинов празнува своя 35-ти рожден ден.

Роден на 7 септември 1990 година в Царево, той облича екипа на „Левски“ на 1 юли 2015 година, като първия му период в клуба продължава до лятото на 2017 година. В началото на 2025 година Костадинов се завърна в любимия клуб, като до момента има записани 72 мача с 9 гола за „сините“. Дебютира със синия екип на 18 юли 2015 година при равенството като гост на „Ботев“ (Пловдив) – 1:1. В тази среща бележи и първия си гол с фланелката на „Левски“.

Георги Костадинов има 44 мача и 3 гола за националният отбор на България, като дебютира на 7 октомври 2016 г. при гостуването на Франция (1:4). Полузащитникът има и 6 мача и 1 гол за младежката национална селекция.

ПФК „Левски“ поздравява Георги Костадинов за празника и му пожелава здраве, много победи, голове и щастливи мигове с фланелка на любимия „син“ тим.

