Георги Иванов присъства на честванията за 100-годишнината на Гръцката футболна федерация

Президентът на БФС бе сред официалните гости на юбилейната церемония в Солун

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов бе сред официалните гости на тържествената церемония в Солун, посветена на 100 години от създаването на Гръцката футболна федерация.

Юбилейното събитие събра представители на европейски национални футболни асоциации, ръководители на УЕФА и известни личности от гръцкия и международния футбол.

По време на официалната церемония приветствия отправиха президентът на Гръцката футболна федерация Макис Гагкацис, президентът на УЕФА Александър Чеферин и заместник-министърът на спорта на Гърция Янис Вруцис.

Част от честванията беше и фестивалът UEFA Football in Schools, който се проведе на площад „Аристотелус“ в Солун. Инициативата събра деца от града и известни бивши футболисти. Сред участниците бяха европейски шампиони с националния отбор на Гърция, както и Оливер Бирхоф и Альоша Асанович.

Събитията по повод вековния юбилей съпътстваха заседание на Изпълнителния комитет на УЕФА в Солун.

По време на заседанието бяха определени домакините на редица предстоящи финали, както и одобрени промени в системата за изкачване и изпадане в Лигата на нациите през сезон 2026/27.