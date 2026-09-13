Георги Иванов откри ново футболно съоръжение на школата на „Черно море“ във Варна

„Черно море“ победи „Лудогорец“ с 1:0 и спечели първото футболно състезание, посветено на Борислав Михайлов

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов откри новото спортно съоръжение на школата на „Черно море“ във Варна. Събитието бе съпътствано от първото футболно състезание, посветено на Борислав Михайлов – бивш капитан на националния отбор, дългогодишен президент на БФС и едно от големите имена сред българските вратари.

Във финалния двубой при юношите „Черно море“ се наложи с 1:0 над „Лудогорец“ и стана първият носител на трофея. Срещата се игра при проливен дъжд, но тежките условия не попречиха на младите футболисти да покажат характер и спортсменство.

Специален плакет в памет на Борислав Михайлов

След последния съдийски сигнал Георги Иванов връчи купата на победителите и медалите на участниците.

По време на церемонията бе присъден и първият специален плакет в памет на Борислав Михайлов. Символично отличието получи вратарят на „Черно море“ – постът, на който Михайлов оставя значима следа в историята на българския футбол.

На събитието присъстваха още вицепрезидентът на БФС Атанас Фурнаджиев, председателят на Зоналния съвет на БФС – Варна Георги Мирчев, както и представители и известни имена от близкото минало на българския футбол.

Нов терен за младите футболисти във Варна

Състезанието постави официалното начало на новото съоръжение на школата на „Черно море“ в района под Аспаруховия мост.

Стадионът е с реални размери и изкуствена настилка. Той е изграден изцяло със средства на Българския футболен съюз като част от усилията за подобряване на условията за подготовка и развитие на младите футболисти.

Въпреки непрекъснатия дъжд футболният празник събра край терена деца, родители, гости и футболни деятели.