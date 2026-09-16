Георги Чиликов отново поема Дунав Русе

Специалистът се завръща начело на „драконите“, след като през миналия сезон изведе отбора до Първа лига

Георги Чиликов е новият старши треньор на ФК „Дунав“ Русе. От клуба официално обявиха завръщането на специалиста начело на представителния отбор.

Чиликов отново ще води „драконите“, след като през миналия сезон успя да изведе тима до Първа лига.

Официалното представяне на новия старши треньор ще се състои на 17 септември от 17:00 часа в залата за пресконференции на Спортен комплекс „Дунав“.

От русенския клуб отправиха покана към представителите на медиите и всички желаещи да присъстват на събитието. По време на пресконференцията Чиликов ще отговаря на въпроси във връзка със завръщането си и предстоящата работа с отбора.

Назначението поставя началото на нов период за Дунав под ръководството на треньор, който вече познава отбора и обстановката в клуба.