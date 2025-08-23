Георги Чиликов на 47

Днес бившият нападател и бивш треньор в школата на „Левски“ Георги Чиликов празнува своя 47-ми рожден ден.

Роден на 23 август 1978 година в Бургас, той започва професионалната си кариера в родния „Черноморец“, след което играе другия бургаски тим – „Нефтохимик“. През лятото на 2001 година облича екипа на „Левски“, като записва 139 мача и вкарва 70 гола. Двукратен шампион на България (2001/02 и 2005/06 година) и трикратен носител на купата на страната (2002, 2003 и 2005 година). Голмайстор на първенството на България през 2003 година с 23 гола.

Носи още екипите на „Насионал“ (Португалия), ЦСКА, „Далиен“ (Китай) и „Тобол“ (Костанай).

За националния отбор на България изиграва 9 мача и е вкарва 1 гол. Участник на Европейското първенство през 2004 година в Португалия.

След края на състезателната си кариера започва треньорска кариера. Работи като помощник треньор в „Нефтохимик“, „Черноморец“, „Ботев“ (Пловдив), „Лудогорец“, „Иртиш“ (Казахстан), „Берое“ и „Спартак“ (Варна). През 2016 година е част от Детско-юношеската школа на „Левски“ като наставник на юношите до 17 години, а след това заема поста селекционер в клуба. Кариерата му като старши треньор започва в „Оборище“ (Панагюрище), след което поема „Спортист“ (Своге). В момента е наставник на „Дунав“ (Русе).

ПФК „Левски“ честити празника на Георги Чиликов и му пожелава здраве и много бъдещи успехи.

