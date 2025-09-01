Футболният „Ямбол-1915“ победи Карлово с 5:0 и записа трета поредна победа

Футболен клуб „Ямбол-1915“ записа резултатна победа срещу тима на Карлово като гост и записа своята трета поредна победа в Югоизточна Трета футболна лига.

Родните футболисти влязоха в срещата по безупречен начин, като само след пет минути игра Ямбол вече водеше с два гола преднина, дело на Петър Принджев и Георги Динков.

Втората част бе дори още по-силна за момчетата на треньора Ахмед Хикмет, когато Георги Динков и Петър Принджев се разписаха по още веднъж, а Благовест Величков оформи крайния резултат – 5:0.

След този успех Футболен клуб „Ямбол-1915“ вече има три победи и девет точки в своя актив, което му отрежда шесто място във временното класиране, но само на точка от първата позиция.

