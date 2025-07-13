Футболистите на Славия за сезон 2025-2026
Футболистите на Славия, които бяха представени официално, преди началото на сезон 2025-2026:
Георги Петков, Леви Нтумба, Иван Андонов, Емил Стоев, Мартин Георгиев, Лазар Марин, Жордан Варела, Кристиан Стоянов, Мохамед Досо, Иван Минчев, Денислав Александров, Роберто Райчев, Янис Гермуш, Артьом Варганов, Ивайло Найденов, Борис Тодоров, Георги Шопов, Чунг Тханг, Антонио Попов, Марко Милетич, Васил Казълджиев, Кристиан Балов, Чунг До, Владимир Медвед, Марсел Бибишков.
снимка: Startphoto.bg