Футболисти на Ботев Пд зарадваха деца за Европейския ден на спорта

Дворът на детска градина „Мирослава“ се превърна в спортна арена с футбол, баскетбол, лека атлетика, джудо и йога

Ботев (Пловдив) се включи в отбелязването на Европейския ден на спорта в детска градина „Мирослава“ в Пловдив. Празникът превърна двора на детското заведение в спортна арена, изпълнена с енергия, усмивки и настроение.

Особено вълнуваща за малките участници беше срещата с футболистите от „жълто-черния“ клуб. Играчите показаха на децата различни елементи от футболната игра и се включиха заедно с тях в спортните предизвикателства.

Не само футбол

Празничната програма включваше още баскетбол, лека атлетика, джудо и йога, давайки възможност на децата да се запознаят с различни видове спорт.

Гости на събитието бяха треньори и шампиони в различните дисциплини. Те се срещнаха с малките възпитаници и ги насърчиха да бъдат активни, да спортуват и да вярват в собствените си възможности.

Участието на Ботев (Пловдив) допринесе за спортния празник и превърна Европейския ден на спорта в запомнящо се преживяване за децата от ДГ „Мирослава“.