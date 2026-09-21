Футболисти на Ботев Пд зарадваха стотици деца на спортен празник

Димитър Тонев и Станислав Шопов гостуваха на учениците от ОУ „Димитър Талев“ в Пловдив

Футболистите на Ботев Пловдив Димитър Тонев и Станислав Шопов изненадаха стотици деца по време на спортния празник на Основно училище „Димитър Талев“ в Пловдив.

Двамата играчи се срещнаха с малките футболни привърженици, раздадоха картички и автографи и се снимаха за спомен с учениците.

Срещата предизвика много положителни емоции сред децата, част от които имаха възможност да се срещнат отблизо със своите любимци от „жълто-черния“ клуб.

В спортния празник се включиха и представители на баскетболен клуб Ботев Академик, които също подготвиха изненади за учениците.

Инициативата превърна деня в истински спортен празник, обединявайки футбола и баскетбола и давайки възможност на децата да общуват със спортисти от любимите си отбори.