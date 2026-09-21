Франция и Румъния се класираха за 1/4-финалите на ЕвроВолей 2026

Олимпийският шампион отстрани Португалия, а румънците не дадоха гейм на Украйна в София

Мъжките национални отбори на Франция и Румъния продължават към четвъртфиналите на Европейското първенство по волейбол за мъже. Двата тима спечелиха последните осминафинални срещи в столичната „Арена 8888“.

Румъния поднесе изненадата, след като победи Украйна с категоричното 3:0 (25:22, 25:21, 30:28) и намери място сред осемте най-добри отбора на първенството.

Александру Раца беше най-резултатен за победителите с 16 точки. Даниел-Кристиян Кицигой, син на бившата българска националка Радостина Рангелова, добави 11 точки, от които 6 аса и една блокада. За Украйна Олег Плотницкий завърши с 15 точки.

В последния осминафинал олимпийският шампион Франция не срещна сериозни затруднения срещу Португалия и също спечели с 3:0 (25:21, 25:22, 25:21).

Матис Ено и Тревор Клевено реализираха по 12 точки за французите. За Португалия капитанът Алешандре Ферейра и Лоуренсо Мартинс записаха по 13 точки.

Така Франция и Румъния ще се изправят един срещу друг в четвъртфиналите. Двубоят е насрочен за 22 септември от 16:00 часа в „Арена 8888“.

В другия четвъртфинал за деня Полша ще срещне Германия от 19:00 часа.