ФК „Дунав“ Русе почете паметта на Илиян Филипов: Днес футболното семейство е едно

Русенският клуб изрази съболезнования към семейството и близките на Илиян Филипов, както и към цялата общност на ПФК „Ботев“ (Пловдив)

ФК „Дунав“ Русе изрази дълбоката си съпричастност по повод кончината на Илиян Филипов.

От клуба поднесоха съболезнования към неговото семейство и близки, ПФК „Ботев“ (Пловдив) и цялата „жълто-черна“ общност.

„Българският футбол загуби човек, който отдаваше енергия, средства и сърце за развитието на любимия си клуб“, посочват от „Дунав“.

В посланието си русенският клуб подчертава, че независимо от съперничеството и силните емоции във футбола, в моменти на загуба на преден план излиза човешката съпричастност.

„Футболът носи страст, съперничество и силни емоции. Но моменти като този ни напомнят за нещо много по-важно – зад цветовете, емблемите и резултатите стоят хора.

Днес няма съперници. Днес футболното семейство е едно“, се казва още в посланието.

„Поклон пред паметта на Илиян Филипов!“, завършват от ФК „Дунав“ Русе.