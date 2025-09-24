Финансов отчет на Левски след европейското участие

ПФК „Левски“ информира своите привърженици и партньори за междинните постъпления и разходи, свързани с участието на клуба в европейските клубни турнири през лятото на 2025 г., както и за изпълнението на текущите ангажименти към държавата.

Важно пояснение: посочените по-долу приходи са отчет за конкретния период и не представляват печалба или свободен паричен ресурс. Те не заличават исторически задължения, които продължават да се обслужват по договорените погасителни планове.

Приходи

Награден фонд на УЕФА: 2 835 910 лв.

Постъпления по линия на участието в квалификациите на Лига Европа и Лига на конференциите. Очаквано постъпление по сметка до края на октомври 2025 г. (съгласно регламента на УЕФА 2024–27).

Билети (европейски домакинства): 2 371 000 лв.

Постъпления от мачовете срещу Апоел (Беер Шева), Спортинг Брага, Сабах и АЗ Алкмаар.

Рекламни/спонсорски приходи и телевизионни права (домакинства): 633 464 лв.

Постъпления от активирани договори и излъчване, свързани с европейските домакинства. В тази сума не са включени средства генерирани по дългосрочните спонсорски договори.

Продажба на фен артикули (в мачови дни): 335 000 лв.

Разходи (Европейска кампания)

Организация и логистика (домакинства + гостувания): 850 005 лв.

Включени са наем на стадион „Васил Левски“, охрана, чартърни полети, хотели и транспорт за мачовете срещу Апоел (Беер Шева), Спортинг Брага, Сабах и АЗ Алкмаар.

Дисциплинарни санкции на УЕФА (общо): €93 750 или около 183 356 лв.

Детайли по инциденти:

10.07.2025, домакин срещу Апоел (Беер Шева): €6 000 – пиротехника; €14 000 – блокирани пътеки/стълби;

17.07.2025, гост срещу Апоел (Беер Шева): €11 875 – хвърлени предмети; €10 000 – закъснение;

24.07.2025, домакин срещу Сабах: €14 000 – блокирани пътеки/стълби;

07.08.2025, домакин срещу Спортинг Брага: €8 000 – блокирани пътеки/стълби;

21.08.2025, домакин срещу АЗ Алкмаар: €3 875 – хвърлени предмети;

€16 000 – блокирани пътеки/стълби;

€16 000 – блокирани пътеки/стълби; 28.08.2025, гост срещу АЗ Алкмаар: €10 000 – дискриминационен банер с условна рестрикция/пробация с 2-годишен период.

Официалният мотив за последната санкция на УЕФА гласи:



“Crowd behaviour (away team) – controversial banner. Post-match issue. After the match a group of Levski supporters displayed a Bulgarian flag with the inscription „Defend Europe„, a slogan potentially associated with far-right movements and considered a political and discriminatory message, which in any case requires further investigation.” – след експертна оценка клубът реши да не обжалва санкцията поради нисък шанс за отмяна и допълнителни разходи.

Санкция за Апоел (Беер Шева) по сигнал на ПФК „Левски“:

€30 000 и частично затваряне на минимум 500 съседни места за 1 домакински мач (нарушения, свързани с расизъм/дискриминация).

Плащания към НАП (месечна справка)

220 000 лв. месечно – вноска по разсрочените лихви съгласно подписаното споразумение.

Остатък към днешна дата: 2 686 505,90 лв.

Срок за обслужване: до края на 2026 г.

Клубът поддържа приетата през 2023 г. оздравителна рамка и не трупа нови просрочия.

Управленска рамка

ПФК „Левски“ АД не трупа нови просрочени задължения, покрива текущите си ангажименти и поддържа ясна финансова дисциплина.

Редовните финансови актуализации остават наш устойчив ангажимент поет пред привърженици и партньори.

Паралелно с обслужването на стари задължения, част от постъпленията се инвестират в клубни подобрения и инфраструктура, както и в подобрени условия за ключови фигури от спортно-техническия щаб и състава.

