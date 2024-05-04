Финал Sesame Купа на България

Лудогорец Разград и Ботев Пловдив ще се изправят във финала за Sesame Купа на България за сезон 2023/24.

Срещата ще се играе на 15 май на стадион „Васил Левски“. Спортно-техническата комисия утвърди началния час на двубоя, който ще е 19:00 часа.

Символичен домакин на финала е Лудогорец Разград, чиято полуфинална двойка бе изтеглена първа в жребия за полуфиналите.

ПЪТЯТ НА ЛУДОГОРЕЦ ДО ФИНАЛА

Полуфинали

Хебър – ЛУДОГОРЕЦ 0:5

0:1 Ивайло Чочев 5, 0:2 Кайо Видал 22, 0:3 Клод Гонзалвеш 44, 0:4 Матиас Тисера 75, 0:5 Ноа Сонко Сундберг 90

ЛУДОГОРЕЦ – Хебър 4:0

1:0 Рик Джонатан 4`, 2:0 Рик Джонатан 21`, 3:0 Диниш Алмейда 55`, 4:0 Спас Делев 80`

Четвъртфинали

ЛУДОГОРЕЦ РАЗГРАД – ЦСКА 1948 София 3:1

1:0 Тодор Неделев 17`, 2:0 Тодор Неделев 46`, 2:1 Педриньо 56`, 3:1 Рик Джонатан 80`

Осминафинали

ЛУДОГОРЕЦ – Локомотив Пловдив 4:0

1:0 Кайо Видал 11`, 2:0 Рик Джонатан 75`, 3:0 Руан Секо 84`, 4:0 Матиас Тисера 90`+3`

1/16 финали

Балкан Ботевград – ЛУДОГОРЕЦ РАЗГРАД 0:4

0:1 Бърнард Текпетей 15`, 0:2 Тодор Неделев 56`, 0:3 Руан Секо 72`, 0:4 Рик Джонатан 80`

ПЪТЯТ НА БОТЕВ ПЛОВДИВ ДО ФИНАЛА

Полуфинали

БОТЕВ ПЛОВДИВ – ЦСКА София 2:0

1:0 Ивелин Попов 4`, 2:0 Дилан Мертенс 82`

ЦСКА София – БОТЕВ ПЛОВДИВ 0:1

0:1 Уме Емануел 46`

Четвъртфинали

БОТЕВ ПЛОВДИВ – Спартак Варна 2:1

1:0 Самуел Акере 22`, 2:0 Ивелин Попов 72`, 2:1 Ахмед Ахмедов 87`

Осминафинали

Етър Велико Търново – БОТЕВ ПЛОВДИВ 2:4

0:1 Мартин Секулич 64`, 0:2 Джеймс Етоо 74`, 1:2 Ловре Кнежевич 86`, 1:3 Уме Емануел 89`, 2:3 Ивайло Димитров 90`+1`, 2:4 Самюел Акере 90`+4`

1/16 финали

Струмска слава Радомир – БОТЕВ ПЛОВДИВ 0:3

0:1 Мартин Секулич 13`, 0:2 Мартин Секулич 78`-дузпа, 0:3 Мартин Секулич 85`

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