Феновете на Локо Пд избраха играч за 2025-та година

Днес се проведе 20-то юбилейно издание на традиционната „Черно-бяла“ Коледа.

Пред препълнената зала “България” в Международен панаир Пловдив всички присъстващи се насладиха на музикални и танцови изпълнения, както и на награждаванията на своите любимци.

За Футболист №1 в гласуването на феновете бе избран Боян Милосавлиевич. Вратарят на Локомотив обра овациите на публиката и благодари от сърце за наградата. Втори в класацията се нареди Парвиз Умарбаев, а на трето място остана Мартин Русков.

В категорията “Гол на годината” бе избрано попадението на Парвизджон Умарбаев при гостуването на Спартак (Варна) този сезон.

Награждаване имаше за всички заслужили състезатели от спортните клубове на Локомотив – бокс, борба, шахмат, лека атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, тенис и плуване.

Фондация “100 години Локомотив” презентира отново своите програма и цели относно предстоящия вековен юбилей на клуба. Те внесоха яснота около изграждането на клубния музей, заснемане на филм, представяне на изложба, юбилеен концерт, издаване на фотоалбум, валидиране на марка. Загатна се и за предстоящото издаване на биографична книга на Христо Бонев.

Специална награда имаше и за една от фенските организации “Наполетани”, която честваше наскоро 30 години от своето създаване.

Отличени бяха следните юноши и деца от школата на Локомотив:

Деца (2013/2014/2015/2016/2017):

1. Любомир Русенов

2. Георги Романов

3. Георги Василев

Деца (2011/2012):

1. Алекс Цинигаров

2. Даниел Лилковски

3. Димитър Сираков

Юноши младша (2009/2010):

1. Николай Неделчев

2. Стилян Лазаров

3. Благой Полежански

Юноши старша (2007/2008):

1. Тодор Гергишанов

2. Севи Идриз

3. Радослав Палазов

Един тим от школата заслужи наградата “Отбор на годината”. Това е елитната формация на Локомотив при набор 2008 (U18).

„Черно-бялата“ общност не пропусна да почете феновете, които вече не са сред нас. В програмата присъстваше традиционната историческа част от страна на Ангел Ангелов, която бе посветена на 20 години “Черно-бяла” Коледа, както и музикално и танцово шоу, а водещ бяха Мария Павлова и Стойчо Генов.

Facebook

Twitter



Shares