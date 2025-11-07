петък, ноември 7, 2025
Феновете на ЦСКА подкрепиха отбора преди дербито

Солидна група фенове на ЦСКА подкрепи тима на Христо Янев преди утрешното Вечно дерби срещу Левски.

Привържениците на „армейците“ надъхаха с песни и скандирания футболистите в началото на днешната тренировка на клубната база в Панчарево и демонстрираха твърдата си вяра, че тимът ще ги зарадва с добра игра и положителен резултат във важния мач.

Двубоят е от 15:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“. ЦСКА е символичен гост в дербито, а „червените“ фенове ще заемат местата в сектори Г и В.

От 10:00 ч. в утрешния ден ще работят две билетни каси за „армейските“ привърженици: в официалния фен магазин пред ст. „Българска армия“, както и в мобилния, който ще е разположен пред централния паркинг на „Армията“.

