Фамилия Вуцови с дарение за Спартак Вн

Фамилия Вуцови – Велислав, Иван, Петър и Светослав – дариха 1000 лв за спасението на любимия Спартак!

Те правят дарението си в памет на големия Иван Колев Вуцов – легенда на българския футбол, техен дядо и баща.

Той бе старши треньор на мъжкия ни тим през сезон 1981/1982 и в началото на сезон 1982/1983. Иван Вуцов върна отбора в „А” група, но неговите заслуги към Спартак са далеч по-значими. Той направи революция в Спартак, издигна организацията на работа в клуба на изключително високо професионално ниво и създаде основите на един от най-силните отбори в историята на клуба, в който личаха имената на Живко Господинов, Красимир Зафиров, Красимир Венков, Иван Петров, Енчо Недев, Пламен Казаков, Асен Михайлов, Стефан Найденов, Румен Димов, Борислав Гьорев, Сашо Борисов, Владимир Николчев и други. Тази селекция записа най-светлите страници в историята на Спартак.

До сетния си дъх Вуцов вярваше в силата, духа и свободата на Спартак Варна, превръщайки борбата за клуба в своя лична кауза , и всеки път завършваше с любимия си мотив „Спартак Варна – една любов, винаги вярна!“.

Неговият син Велислав Вуцов гордо продължава семейната традиция – започва своя път като футболист, а по-късно и като треньор именно в Спартак Варна.

Защото легендите не умират – те живеят в нашата любов към клуба!

Благодарим за подкрепата!

