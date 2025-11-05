Евроволей 2026: Пълната програма на мачовете на България в София

България ще бъде един от четирите домакина на Европейското първенство по волейбол за мъже 2026, което ще се проведе между 10 и 27 септември в Италия, България, Финландия и Румъния.

Всички мачове на националния ни отбор ще се изиграят в „Арена София“, която отново ще посрещне най-добрите волейболисти на континента.

Програма на България – Група В (Арена София)

9 септември, 19:00 ч. – БЪЛГАРИЯ – Северна Македония

11 септември, 19:00 ч. – БЪЛГАРИЯ – Португалия

12 септември, 19:00 ч. – БЪЛГАРИЯ – Украйна

14 септември, 19:00 ч. – БЪЛГАРИЯ – Израел

16 септември, 19:00 ч. – БЪЛГАРИЯ – Полша

След приключване на груповата фаза, София ще бъде домакин и на част от елиминационните двубои.

Елиминационна фаза в „Арена София“

1/8-финали

19 септември, 16:00 ч. (EF5) – 1-ви в група В срещу 4-ти в група D

19 септември, 19:00 ч. (EF8) – 2-ри в група В срещу 3-ти в група D

20 септември, 16:00 ч. (EF6) – 1-ви в група D срещу 4-ти в група В

20 септември, 19:00 ч. (EF7) – 2-ри в група D срещу 3-ти в група В

¼-финали

22 септември, 16:00 ч. (QF3) – победител EF5 срещу победител EF8

22 септември, 19:00 ч. (QF4) – победител EF6 срещу победител EF7

София отново ще бъде столица на европейския волейбол България ще приеме Европейско първенство по волейбол при мъжете за пети път в историята си – поредно доказателство за уважението и доверието, с което страната ни се ползва на континентално ниво.

Столичната „Арена София“ вече има опит като домакин на най-големите форуми – и менно там през 2015 година националният отбор достигна до полуфиналите на Евроволей, след като победи световни сили и запали отново любовта на феновете към този спорт.

Ново поколение, нови надежди

На последния волейболен Мондиал, България впечатли света – нашият състав беше най-младият на турнира, но въпреки това достигна до финала срещу Италия, показвайки огромен потенциал и амбиция.

Сега това поколение ще има възможността да се изправи отново пред родната публика. Очакванията към „лъвовете“ са големи, но и подкрепата от трибуните ще бъде традиционно мощна.

В очакване на волейболна магия

С Евроволей 2026 София ще се превърне в център на европейския волейбол, а публиката в „Арена София“ ще има възможност да види на живо някои от най-големите звезди на спорта. България ще търси силно представяне, а защо не и ново историческо класиране сред най-добрите.

