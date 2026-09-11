„Левски“ с открита тренировка преди гостуването на „Ботев“ (Враца)

„Сините“ гостуват във Враца в неделя от 17:45 часа в двубой от 8-ия кръг на Първа лига

Представителният отбор на „Левски“ продължава подготовката си за предстоящото гостуване на „Ботев“ (Враца) в мач от 8-ия кръг на Първа лига.

В петък, 11 септември, от 11:00 часа „сините“ ще проведат тренировка на стадион „Георги Аспарухов“. Заниманието ще бъде открито за привърженици и представители на медиите.

В събота, 12 септември, отново от 11:00 часа е предвидена последната тренировка преди срещата. Тя ще бъде закрита за фенове и журналисти.

Двубоят между „Ботев“ (Враца) и „Левски“ е в неделя, 13 септември, от 17:45 часа на стадион „Христо Ботев“ във Враца.

Програмата на „Левски“:

11 септември, петък

11:00 ч. – тренировка, стадион „Георги Аспарухов“ – открита за привърженици и медии

12 септември, събота

11:00 ч. – тренировка, стадион „Георги Аспарухов“ – закрита за привърженици и медии

13 септември, неделя

17:45 ч. – „Ботев“ (Враца) – „Левски“, Първа лига, 8-и кръг, стадион „Христо Ботев“, Враца