Септември посреща Ботев Пд в двубой от 10-ия кръг на efbet Лига

„Канарчетата“ пристигат в София след успех в пловдивското дерби, докато столичани ще опитат да прекъснат серията си от две поредни загуби

Септември София приема Ботев Пловдив в среща от десетия кръг на efbet Лига. Двубоят започва в 16:30 часа, а главен съдия ще бъде Геро Писков.

Столичният тим влиза в мача след две поредни поражения. Септември загуби драматично с 2:3 от Ботев Враца на Националния стадион „Васил Левски“, а след това отстъпи с 1:2 при гостуването си на Лудогорец в Разград.

Септември има осем точки и заема десетата позиция във временното класиране.

Ботев Пловдив пристига в София в добро настроение след победата над градския съперник Локомотив в пловдивското дерби от предишния кръг.

Воденият от Станислав Генчев тим има 13 точки и заема шестото място в класирането.

Билети за Септември – Ботев Пловдив

Билетите за привържениците са на цена от 15 евро и ще бъдат налични на касите пред сектор „А“ един час преди началото на срещата.

С какви екипи ще играят двата отбора?

Септември ще излезе изцяло в бордо, докато футболистите на Ботев Пловдив ще играят с жълто-черни фланелки, черни гащета и черно-жълти чорапи.

Последният двубой между двата състава се проведе на 3 март 2026 г., когато Ботев Пловдив спечели с 2:0.

В последните пет срещи между двата отбора „канарчетата“ имат четири победи, а Септември – една.

Последните пет мача между Септември и Ботев Пловдив:

03.03.2026 – Ботев Пловдив – Септември София 2:0

21.09.2025 – Септември София – Ботев Пловдив 1:3

12.04.2025 – Ботев Пловдив – Септември София 3:0

04.11.2024 – Септември София – Ботев Пловдив 1:0

10.03.2023 – Септември София – Ботев Пловдив 1:2