Шампионско лято за талантите на Черно море – три поредни турнирни успеха за набор 2014

Възпитаниците на Страхил Байчев триумфираха в Обзор, Албена и Варна и вече гледат към старта на официалния шампионат

Талантите на Черно море, родени през 2014 година, приключиха изключително силна лятна подготовка. Възпитаниците на Страхил Байчев спечелиха три последователни турнира, като вдигнаха купи в Обзор, Албена и Варна.

Първото сериозно предизвикателство за младите „моряци“ беше международният турнир в Обзор, където премериха сили с отбори от България, Беларус, Молдова и Армения.

Черно море участва с два състава в различни възрастови групи. При набор 2013 варненци се изправиха срещу по-големи съперници и завършиха с две победи, две равенства и една загуба, което им донесе сребърните медали. Здравко Иванов беше отличен като най-добър полузащитник.

При родените през 2014 година „зелено-белите“ останаха непобедени – четири победи и едно равенство. Симеон Граматиков заслужи индивидуалната награда за най-добър вратар.

Нов триумф в Албена

Силното представяне продължи и на турнира в Албена. Черно море постигна четири победи в четири мача и спечели шампионската купа.

Варненци получиха и колективното отличие за най-добро нападение след резултатната си игра по време на надпреварата.

Следващият успех дойде на традиционния турнир „Илия Кирчев“ във Варна, организиран със съдействието на Община Варна. „Моряците“ победиха Добруджа с 3:0, а след това се наложиха драматично над Спартак Варна с 3:2.

Неждет Али беше отличен с индивидуалната награда за най-добър нападател след силното си представяне и решаващите попадения.

Започва битката в официалния шампионат

След лятото, изпълнено с купи, медали и международен опит, за младите футболисти на Черно море предстои стартът на официалния шампионат по Футбол 9 за набор 2014.

Първият двубой е тази неделя от 14:00 часа на стадиона в кв. „Аспарухово“, където Черно море отново ще срещне Добруджа.

Младите „моряци“ влизат в новия сезон след отлична подготовка и серия от силни резултати, а първият шампионатен мач ще покаже дали ще успеят да пренесат победния си ритъм и в официалното първенство.