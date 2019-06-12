„Етър“ започва с „ЦСКА“ и „Левски“

„Етър“ ще стартира в първенството с гостуване на „ЦСКА“, отреди тегленият днес жребий. Първият кръг е на 12-14 юли.

Във вторият кръг етърци приемат „Левски“. В третия гостуват на „Черно море“, в четвътият приемат „Ботев“ (Пловдив).

I кръг

12-15 юли 2019 г.:

ЦСКА (София) – Етър ВТ (Велико Търново) –

Черно море (Варна) – Локомотив 1926 (Пловдив) –

Славия 1913 (София) – Витоша (Бистрица, обл.София ст.) –

Ботев (Враца) – Берое (Стара Загора) –

Лудогорец 1945 (Разград) – Царско село 2015 (София) –

Арда 1924 (Кърджали) – Ботев (Пловдив) –

Дунав 2010 (Русе) – Левски (София) –

II кръг

Етър ВТ (Велико Търново) – Левски (София) –

Ботев (Пловдив) – Дунав 2010 (Русе) –

Царско село 2015 (София) – Арда 1924 (Кърджали) –

Берое (Стара Загора) – Лудогорец 1945 (Разград) –

Витоша (Бистрица, обл.София ст.) – Ботев (Враца) –

Локомотив 1926 (Пловдив) – Славия 1913 (София) –

ЦСКА (София) – Черно море (Варна) –

III кръг

Черно море (Варна) – Етър ВТ (Велико Търново) –

Славия 1913 (София) – ЦСКА (София) –

Ботев (Враца) – Локомотив 1926 (Пловдив) –

Лудогорец 1945 (Разград) – Витоша (Бистрица) –

Арда 1924 (Кърджали) – Берое (Стара Загора) –

Дунав 2010 (Русе) – Царско село 2015 (София) –

Левски (София) – Ботев (Пловдив) –

IV кръг

Етър ВТ (Велико Търново) – Ботев (Пловдив) –

Царско село 2015 (София) – Левски (София) –

Берое (Стара Загора) – Дунав 2010 (Русе) –

Витоша (Бистрица, обл.София ст.) – Арда 1924 (Кърджали) –

Локомотив 1926 (Пловдив) – Лудогорец 1945 (Разград) –

ЦСКА (София) – Ботев (Враца) –

Черно море (Варна) – Славия 1913 (София) –

V кръг

Славия 1913 (София) – Етър ВТ (Велико Търново) –

Ботев (Враца) – Черно море (Варна) –

Лудогорец 1945 (Разград) – ЦСКА (София) –

Арда 1924 (Кърджали) – Локомотив 1926 (Пловдив) –

Дунав 2010 (Русе) – Витоша (Бистрица, обл.София ст.) –

Левски (София) – Берое (Стара Загора) –

Ботев (Пловдив) – Царско село 2015 (София) –

VI кръг

Етър ВТ (Велико Търново) – Царско село 2015 (София) –

Берое (Стара Загора) – Ботев (Пловдив) –

Витоша (Бистрица, обл.София ст.) – Левски (София) –

Локомотив 1926 (Пловдив) – Дунав 2010 (Русе) –

ЦСКА (София) – Арда 1924 (Кърджали) –

Черно море (Варна) – Лудогорец 1945 (Разград) –

Славия 1913 (София) – Ботев (Враца) –

VII кръг

Ботев (Враца) – Етър ВТ (Велико Търново) –

Лудогорец 1945 (Разград) – Славия 1913 (София) –

Арда 1924 (Кърджали) – Черно море (Варна) –

Дунав 2010 (Русе) – ЦСКА (София) –

Левски (София) – Локомотив 1926 (Пловдив) –

Ботев (Пловдив) – Витоша (Бистрица, обл.София ст.) –

Царско село 2015 (София) – Берое (Стара Загора) –

VIII кръг

Етър ВТ (Велико Търново) – Берое (Стара Загора) –

Витоша (Бистрица) – Царско село 2015 (София) –

Локомотив 1926 (Пловдив) – Ботев (Пловдив) –

ЦСКА (София) – Левски (София) –

Черно море (Варна) – Дунав 2010 (Русе) –

Славия 1913 (София) – Арда 1924 (Кърджали) –

Ботев (Враца) – Лудогорец 1945 (Разград) –

IX кръг

Лудогорец 1945 (Разград) – Етър ВТ (Велико Търново) –

Арда 1924 (Кърджали) – Ботев (Враца) –

Дунав 2010 (Русе) – Славия 1913 (София) –

Левски (София) – Черно море (Варна) –

Ботев (Пловдив) – ЦСКА (София) –

Царско село 2015 (София) – Локомотив 1926 (Пловдив) –

Берое (Стара Загора) – Витоша (Бистрица, обл.София ст.) –

X кръг

Етър ВТ (Велико Търново) – Витоша (Бистрица) –

Локомотив 1926 (Пловдив) – Берое (Стара Загора) –

ЦСКА (София) – Царско село 2015 (София) –

Черно море (Варна) – Ботев (Пловдив) –

Славия 1913 (София) – Левски (София) –

Ботев (Враца) – Дунав 2010 (Русе) –

Лудогорец 1945 (Разград) – Арда 1924 (Кърджали) –

XI кръг

Арда 1924 (Кърджали) – Етър ВТ (Велико Търново) –

Дунав 2010 (Русе) – Лудогорец 1945 (Разград) –

Левски (София) – Ботев (Враца) –

Ботев (Пловдив) – Славия 1913 (София) –

Царско село 2015 (София) – Черно море (Варна) –

Берое (Стара Загора) – ЦСКА (София) –

Витоша (Бистрица) – Локомотив 1926 (Пловдив) –

XII кръг

Етър ВТ (Велико Търново) – Локомотив 1926 (Пловдив) –

ЦСКА (София) – Витоша (Бистрица, обл.София ст.) –

Черно море (Варна) – Берое (Стара Загора) –

Славия 1913 (София) – Царско село 2015 (София) –

Ботев (Враца) – Ботев (Пловдив) –

Лудогорец 1945 (Разград) – Левски (София) –

Арда 1924 (Кърджали) – Дунав 2010 (Русе) –

XIII кръг

Дунав 2010 (Русе) – Етър ВТ (Велико Търново) –

Левски (София) – Арда 1924 (Кърджали) –

Ботев (Пловдив) – Лудогорец 1945 (Разград) –

Царско село 2015 (София) – Ботев (Враца) –

Берое (Стара Загора) – Славия 1913 (София) –

Витоша (Бистрица, обл.София ст.) – Черно море (Варна) –

Локомотив 1926 (Пловдив) – ЦСКА (София) –

XIV кръг

Етър ВТ (Велико Търново) – ЦСКА (София) –

Локомотив 1926 (Пловдив) – Черно море (Варна) –

Витоша (Бистрица, обл.София ст.) – Славия 1913 (София) –

Берое (Стара Загора) – Ботев (Враца) –

Царско село 2015 (София) – Лудогорец 1945 (Разград) –

Ботев (Пловдив) – Арда 1924 (Кърджали) –

Левски (София) – Дунав 2010 (Русе) –

XV кръг

Левски (София) – Етър ВТ (Велико Търново) –

Дунав 2010 (Русе) – Ботев (Пловдив) –

Арда 1924 (Кърджали) – Царско село 2015 (София) –

Лудогорец 1945 (Разград) – Берое (Стара Загора) –

Ботев (Враца) – Витоша (Бистрица, обл.София ст.) –

Славия 1913 (София) – Локомотив 1926 (Пловдив) –

Черно море (Варна) – ЦСКА (София) –

XVI кръг

Етър ВТ (Велико Търново) – Черно море (Варна) –

ЦСКА (София) – Славия 1913 (София) –

Локомотив 1926 (Пловдив) – Ботев (Враца) –

Витоша (Бистрица) – Лудогорец 1945 (Разград) –

Берое (Стара Загора) – Арда 1924 (Кърджали) –

Царско село 2015 (София) – Дунав 2010 (Русе) –

Ботев (Пловдив) – Левски (София) –

XVII кръг

Ботев (Пловдив) – Етър ВТ (Велико Търново) –

Левски (София) – Царско село 2015 (София) –

Дунав 2010 (Русе) – Берое (Стара Загора) –

Арда 1924 (Кърджали) – Витоша (Бистрица, обл.София ст.) –

Лудогорец 1945 (Разград) – Локомотив 1926 (Пловдив) –

Ботев (Враца) – ЦСКА (София) –

Славия 1913 (София) – Черно море (Варна) –

XVIII кръг

Етър ВТ (Велико Търново) – Славия 1913 (София) –

Черно море (Варна) – Ботев (Враца) –

ЦСКА (София) – Лудогорец 1945 (Разград) –

Локомотив 1926 (Пловдив) – Арда 1924 (Кърджали) –

Витоша (Бистрица, обл.София ст.) – Дунав 2010 (Русе) –

Берое (Стара Загора) – Левски (София) –

Царско село 2015 (София) – Ботев (Пловдив) –

XIX кръг

Царско село 2015 (София) – Етър ВТ (Велико Търново) –

Ботев (Пловдив) – Берое (Стара Загора) –

Левски (София) – Витоша (Бистрица, обл.София ст.) –

Дунав 2010 (Русе) – Локомотив 1926 (Пловдив) –

Арда 1924 (Кърджали) – ЦСКА (София) –

Лудогорец 1945 (Разград) – Черно море (Варна) –

Ботев (Враца) – Славия 1913 (София) –

XX кръг

Етър ВТ (Велико Търново) – Ботев (Враца) –

Славия 1913 (София) – Лудогорец 1945 (Разград) –

Черно море (Варна) – Арда 1924 (Кърджали) –

ЦСКА (София) – Дунав 2010 (Русе) –

Локомотив 1926 (Пловдив) – Левски (София) –

Витоша (Бистрица, обл.София ст.) – Ботев (Пловдив) –

Берое (Стара Загора) – Царско село 2015 (София) –

XXI кръг

Берое (Стара Загора) – Етър ВТ (Велико Търново) –

Царско село 2015 (София) – Витоша (Бистрица) –

Ботев (Пловдив) – Локомотив 1926 (Пловдив) –

Левски (София) – ЦСКА (София) –

Дунав 2010 (Русе) – Черно море (Варна) –

Арда 1924 (Кърджали) – Славия 1913 (София) –

Лудогорец 1945 (Разград) – Ботев (Враца) –

XXII кръг

Етър ВТ (Велико Търново) – Лудогорец 1945 (Разград) –

Ботев (Враца) – Арда 1924 (Кърджали) –

Славия 1913 (София) – Дунав 2010 (Русе) –

Черно море (Варна) – Левски (София) –

ЦСКА (София) – Ботев (Пловдив) –

Локомотив 1926 (Пловдив) – Царско село 2015 (София) –

Витоша (Бистрица, обл.София ст.) – Берое (Стара Загора) –

XXIII кръг

Витоша (Бистрица) – Етър ВТ (Велико Търново) –

Берое (Стара Загора) – Локомотив 1926 (Пловдив) –

Царско село 2015 (София) – ЦСКА (София) –

Ботев (Пловдив) – Черно море (Варна) –

Левски (София) – Славия 1913 (София) –

Дунав 2010 (Русе) – Ботев (Враца) –

Арда 1924 (Кърджали) – Лудогорец 1945 (Разград) –

XXIV кръг

Етър ВТ (Велико Търново) – Арда 1924 (Кърджали) –

Лудогорец 1945 (Разград) – Дунав 2010 (Русе) –

Ботев (Враца) – Левски (София) –

Славия 1913 (София) – Ботев (Пловдив) –

Черно море (Варна) – Царско село 2015 (София) –

ЦСКА (София) – Берое (Стара Загора) –

Локомотив 1926 (Пловдив) – Витоша (Бистрица) –

XXV кръг

Локомотив 1926 (Пловдив) – Етър ВТ (Велико Търново) –

Витоша (Бистрица, обл.София ст.) – ЦСКА (София) –

Берое (Стара Загора) – Черно море (Варна) –

Царско село 2015 (София) – Славия 1913 (София) –

Ботев (Пловдив) – Ботев (Враца) –

Левски (София) – Лудогорец 1945 (Разград) –

Дунав 2010 (Русе) – Арда 1924 (Кърджали) –

XXVI кръг

Етър ВТ (Велико Търново) – Дунав 2010 (Русе) –

Арда 1924 (Кърджали) – Левски (София) –

Лудогорец 1945 (Разград) – Ботев (Пловдив) –

Ботев (Враца) – Царско село 2015 (София) –

Славия 1913 (София) – Берое (Стара Загора) –

Черно море (Варна) – Витоша (Бистрица, обл.София ст.) –

ЦСКА (София) – Локомотив 1926 (Пловдив) –

източник: bulgarian-football.com