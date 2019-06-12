„Етър“ започва с „ЦСКА“ и „Левски“
„Етър“ ще стартира в първенството с гостуване на „ЦСКА“, отреди тегленият днес жребий. Първият кръг е на 12-14 юли.
Във вторият кръг етърци приемат „Левски“. В третия гостуват на „Черно море“, в четвътият приемат „Ботев“ (Пловдив).
I кръг
12-15 юли 2019 г.:
ЦСКА (София) – Етър ВТ (Велико Търново) –
Черно море (Варна) – Локомотив 1926 (Пловдив) –
Славия 1913 (София) – Витоша (Бистрица, обл.София ст.) –
Ботев (Враца) – Берое (Стара Загора) –
Лудогорец 1945 (Разград) – Царско село 2015 (София) –
Арда 1924 (Кърджали) – Ботев (Пловдив) –
Дунав 2010 (Русе) – Левски (София) –
II кръг
Етър ВТ (Велико Търново) – Левски (София) –
Ботев (Пловдив) – Дунав 2010 (Русе) –
Царско село 2015 (София) – Арда 1924 (Кърджали) –
Берое (Стара Загора) – Лудогорец 1945 (Разград) –
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) – Ботев (Враца) –
Локомотив 1926 (Пловдив) – Славия 1913 (София) –
ЦСКА (София) – Черно море (Варна) –
III кръг
Черно море (Варна) – Етър ВТ (Велико Търново) –
Славия 1913 (София) – ЦСКА (София) –
Ботев (Враца) – Локомотив 1926 (Пловдив) –
Лудогорец 1945 (Разград) – Витоша (Бистрица) –
Арда 1924 (Кърджали) – Берое (Стара Загора) –
Дунав 2010 (Русе) – Царско село 2015 (София) –
Левски (София) – Ботев (Пловдив) –
IV кръг
Етър ВТ (Велико Търново) – Ботев (Пловдив) –
Царско село 2015 (София) – Левски (София) –
Берое (Стара Загора) – Дунав 2010 (Русе) –
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) – Арда 1924 (Кърджали) –
Локомотив 1926 (Пловдив) – Лудогорец 1945 (Разград) –
ЦСКА (София) – Ботев (Враца) –
Черно море (Варна) – Славия 1913 (София) –
V кръг
Славия 1913 (София) – Етър ВТ (Велико Търново) –
Ботев (Враца) – Черно море (Варна) –
Лудогорец 1945 (Разград) – ЦСКА (София) –
Арда 1924 (Кърджали) – Локомотив 1926 (Пловдив) –
Дунав 2010 (Русе) – Витоша (Бистрица, обл.София ст.) –
Левски (София) – Берое (Стара Загора) –
Ботев (Пловдив) – Царско село 2015 (София) –
VI кръг
Етър ВТ (Велико Търново) – Царско село 2015 (София) –
Берое (Стара Загора) – Ботев (Пловдив) –
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) – Левски (София) –
Локомотив 1926 (Пловдив) – Дунав 2010 (Русе) –
ЦСКА (София) – Арда 1924 (Кърджали) –
Черно море (Варна) – Лудогорец 1945 (Разград) –
Славия 1913 (София) – Ботев (Враца) –
VII кръг
Ботев (Враца) – Етър ВТ (Велико Търново) –
Лудогорец 1945 (Разград) – Славия 1913 (София) –
Арда 1924 (Кърджали) – Черно море (Варна) –
Дунав 2010 (Русе) – ЦСКА (София) –
Левски (София) – Локомотив 1926 (Пловдив) –
Ботев (Пловдив) – Витоша (Бистрица, обл.София ст.) –
Царско село 2015 (София) – Берое (Стара Загора) –
VIII кръг
Етър ВТ (Велико Търново) – Берое (Стара Загора) –
Витоша (Бистрица) – Царско село 2015 (София) –
Локомотив 1926 (Пловдив) – Ботев (Пловдив) –
ЦСКА (София) – Левски (София) –
Черно море (Варна) – Дунав 2010 (Русе) –
Славия 1913 (София) – Арда 1924 (Кърджали) –
Ботев (Враца) – Лудогорец 1945 (Разград) –
IX кръг
Лудогорец 1945 (Разград) – Етър ВТ (Велико Търново) –
Арда 1924 (Кърджали) – Ботев (Враца) –
Дунав 2010 (Русе) – Славия 1913 (София) –
Левски (София) – Черно море (Варна) –
Ботев (Пловдив) – ЦСКА (София) –
Царско село 2015 (София) – Локомотив 1926 (Пловдив) –
Берое (Стара Загора) – Витоша (Бистрица, обл.София ст.) –
X кръг
Етър ВТ (Велико Търново) – Витоша (Бистрица) –
Локомотив 1926 (Пловдив) – Берое (Стара Загора) –
ЦСКА (София) – Царско село 2015 (София) –
Черно море (Варна) – Ботев (Пловдив) –
Славия 1913 (София) – Левски (София) –
Ботев (Враца) – Дунав 2010 (Русе) –
Лудогорец 1945 (Разград) – Арда 1924 (Кърджали) –
XI кръг
Арда 1924 (Кърджали) – Етър ВТ (Велико Търново) –
Дунав 2010 (Русе) – Лудогорец 1945 (Разград) –
Левски (София) – Ботев (Враца) –
Ботев (Пловдив) – Славия 1913 (София) –
Царско село 2015 (София) – Черно море (Варна) –
Берое (Стара Загора) – ЦСКА (София) –
Витоша (Бистрица) – Локомотив 1926 (Пловдив) –
XII кръг
Етър ВТ (Велико Търново) – Локомотив 1926 (Пловдив) –
ЦСКА (София) – Витоша (Бистрица, обл.София ст.) –
Черно море (Варна) – Берое (Стара Загора) –
Славия 1913 (София) – Царско село 2015 (София) –
Ботев (Враца) – Ботев (Пловдив) –
Лудогорец 1945 (Разград) – Левски (София) –
Арда 1924 (Кърджали) – Дунав 2010 (Русе) –
XIII кръг
Дунав 2010 (Русе) – Етър ВТ (Велико Търново) –
Левски (София) – Арда 1924 (Кърджали) –
Ботев (Пловдив) – Лудогорец 1945 (Разград) –
Царско село 2015 (София) – Ботев (Враца) –
Берое (Стара Загора) – Славия 1913 (София) –
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) – Черно море (Варна) –
Локомотив 1926 (Пловдив) – ЦСКА (София) –
XIV кръг
Етър ВТ (Велико Търново) – ЦСКА (София) –
Локомотив 1926 (Пловдив) – Черно море (Варна) –
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) – Славия 1913 (София) –
Берое (Стара Загора) – Ботев (Враца) –
Царско село 2015 (София) – Лудогорец 1945 (Разград) –
Ботев (Пловдив) – Арда 1924 (Кърджали) –
Левски (София) – Дунав 2010 (Русе) –
XV кръг
Левски (София) – Етър ВТ (Велико Търново) –
Дунав 2010 (Русе) – Ботев (Пловдив) –
Арда 1924 (Кърджали) – Царско село 2015 (София) –
Лудогорец 1945 (Разград) – Берое (Стара Загора) –
Ботев (Враца) – Витоша (Бистрица, обл.София ст.) –
Славия 1913 (София) – Локомотив 1926 (Пловдив) –
Черно море (Варна) – ЦСКА (София) –
XVI кръг
Етър ВТ (Велико Търново) – Черно море (Варна) –
ЦСКА (София) – Славия 1913 (София) –
Локомотив 1926 (Пловдив) – Ботев (Враца) –
Витоша (Бистрица) – Лудогорец 1945 (Разград) –
Берое (Стара Загора) – Арда 1924 (Кърджали) –
Царско село 2015 (София) – Дунав 2010 (Русе) –
Ботев (Пловдив) – Левски (София) –
XVII кръг
Ботев (Пловдив) – Етър ВТ (Велико Търново) –
Левски (София) – Царско село 2015 (София) –
Дунав 2010 (Русе) – Берое (Стара Загора) –
Арда 1924 (Кърджали) – Витоша (Бистрица, обл.София ст.) –
Лудогорец 1945 (Разград) – Локомотив 1926 (Пловдив) –
Ботев (Враца) – ЦСКА (София) –
Славия 1913 (София) – Черно море (Варна) –
XVIII кръг
Етър ВТ (Велико Търново) – Славия 1913 (София) –
Черно море (Варна) – Ботев (Враца) –
ЦСКА (София) – Лудогорец 1945 (Разград) –
Локомотив 1926 (Пловдив) – Арда 1924 (Кърджали) –
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) – Дунав 2010 (Русе) –
Берое (Стара Загора) – Левски (София) –
Царско село 2015 (София) – Ботев (Пловдив) –
XIX кръг
Царско село 2015 (София) – Етър ВТ (Велико Търново) –
Ботев (Пловдив) – Берое (Стара Загора) –
Левски (София) – Витоша (Бистрица, обл.София ст.) –
Дунав 2010 (Русе) – Локомотив 1926 (Пловдив) –
Арда 1924 (Кърджали) – ЦСКА (София) –
Лудогорец 1945 (Разград) – Черно море (Варна) –
Ботев (Враца) – Славия 1913 (София) –
XX кръг
Етър ВТ (Велико Търново) – Ботев (Враца) –
Славия 1913 (София) – Лудогорец 1945 (Разград) –
Черно море (Варна) – Арда 1924 (Кърджали) –
ЦСКА (София) – Дунав 2010 (Русе) –
Локомотив 1926 (Пловдив) – Левски (София) –
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) – Ботев (Пловдив) –
Берое (Стара Загора) – Царско село 2015 (София) –
XXI кръг
Берое (Стара Загора) – Етър ВТ (Велико Търново) –
Царско село 2015 (София) – Витоша (Бистрица) –
Ботев (Пловдив) – Локомотив 1926 (Пловдив) –
Левски (София) – ЦСКА (София) –
Дунав 2010 (Русе) – Черно море (Варна) –
Арда 1924 (Кърджали) – Славия 1913 (София) –
Лудогорец 1945 (Разград) – Ботев (Враца) –
XXII кръг
Етър ВТ (Велико Търново) – Лудогорец 1945 (Разград) –
Ботев (Враца) – Арда 1924 (Кърджали) –
Славия 1913 (София) – Дунав 2010 (Русе) –
Черно море (Варна) – Левски (София) –
ЦСКА (София) – Ботев (Пловдив) –
Локомотив 1926 (Пловдив) – Царско село 2015 (София) –
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) – Берое (Стара Загора) –
XXIII кръг
Витоша (Бистрица) – Етър ВТ (Велико Търново) –
Берое (Стара Загора) – Локомотив 1926 (Пловдив) –
Царско село 2015 (София) – ЦСКА (София) –
Ботев (Пловдив) – Черно море (Варна) –
Левски (София) – Славия 1913 (София) –
Дунав 2010 (Русе) – Ботев (Враца) –
Арда 1924 (Кърджали) – Лудогорец 1945 (Разград) –
XXIV кръг
Етър ВТ (Велико Търново) – Арда 1924 (Кърджали) –
Лудогорец 1945 (Разград) – Дунав 2010 (Русе) –
Ботев (Враца) – Левски (София) –
Славия 1913 (София) – Ботев (Пловдив) –
Черно море (Варна) – Царско село 2015 (София) –
ЦСКА (София) – Берое (Стара Загора) –
Локомотив 1926 (Пловдив) – Витоша (Бистрица) –
XXV кръг
Локомотив 1926 (Пловдив) – Етър ВТ (Велико Търново) –
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) – ЦСКА (София) –
Берое (Стара Загора) – Черно море (Варна) –
Царско село 2015 (София) – Славия 1913 (София) –
Ботев (Пловдив) – Ботев (Враца) –
Левски (София) – Лудогорец 1945 (Разград) –
Дунав 2010 (Русе) – Арда 1924 (Кърджали) –
XXVI кръг
Етър ВТ (Велико Търново) – Дунав 2010 (Русе) –
Арда 1924 (Кърджали) – Левски (София) –
Лудогорец 1945 (Разград) – Ботев (Пловдив) –
Ботев (Враца) – Царско село 2015 (София) –
Славия 1913 (София) – Берое (Стара Загора) –
Черно море (Варна) – Витоша (Бистрица, обл.София ст.) –
ЦСКА (София) – Локомотив 1926 (Пловдив) –
източник: bulgarian-football.com