Ертан Томбак пропуска гостуването на Славия

Титулярният десен краен защитник на Славия Ертан Томбак ще пропусне гостуването на ЦСКА 1948 поради леки болки в областта на адукторите.

На негово място в групата се завръща нападателят Мартин Сораков.

Кристиан Добрев също е аут поради травма, докато на новите ни две попълнения Ивайло Марков и Исак Соле е дадено допълнително време, за да навлязат в по-добро физическо състояние, което да позволява да се разчита на тях.

Двубоят на стадион “Бистрица” от 22-ия кръг на efbet Лига е в неделя, 25 февруари, от 16:45 часа.

Групата на “белите”:

Светослав Вуцов, Николай Кръстев, Венцислав Керчев, Виктор Генев, Велко Йеленкович, Мартин Георгиев, Куентин Зеедорф, Емил Мартинов, Кристиян Стоянов, Ерол Дост, Чунг Нгуен До, Иван Минчев, Емил Стоев, Денислав Александров, Галин Иванов, Владимир Николов, Тони Тасев, Роберто Райчев, Николай Христов, Мартин Сораков

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